2. Bundesliga heute: Schalke - Paderborn LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Die Spannung steigt, wenn der FC Schalke 04 heute um 13:00 Uhr auf den SC Paderborn 07 trifft. Schalke hat in der Vergangenheit eine starke Bilanz gegen Paderborn aufgestellt, mit fünf Siegen und einem Unentschieden in sechs Pflichtspielen. Allerdings hat Paderborn im Hinspiel dieser Saison erstmals gegen Schalke gewonnen, was die Königsblauen sicherlich im Hinterkopf behalten werden. Schalkes Kenan Karaman hat in dieser Saison bereits acht Tore erzielt, ein persönlicher Karrierebestwert und ein Zeichen für seine aktuelle Form.

{ "placeholderType": "MREC" }

Form und Statistiken

Paderborn hat seit Anfang Dezember die meisten Punkte in der 2. Liga geholt und teilt sich mit Schalke den Ligahöchstwert für die meisten Weißen Westen. Schalke hingegen hat zuletzt erstmals in dieser Saison drei Heimspiele in Folge gewonnen und in den letzten drei Heimspielen nur einen Gegentreffer kassiert. Paderborn hat in seinen letzten vier Auswärtsspielen nicht verloren und seit Jahresbeginn die meisten Auswärtspunkte geholt. Interessant ist auch, dass Paderborn in dieser Saison die meisten Punkte nach einem Rückstand geholt hat, während Schalke die wenigsten Punkte nach einem Rückstand geholt hat.

Schlüsselspieler und Taktiken

Schalke hat in dieser Saison bereits 46 Gegentore kassiert, was die zweitschwächste Defensive in der Liga darstellt. Sie werden daher sicherlich versuchen, ihre Defensive zu stärken und Paderborns Angriff in Schach zu halten. Paderborn hat in dieser Saison bereits 72 Startelfwechsel vorgenommen, was auf eine flexible Taktik hindeutet. Schalke hat in dieser Saison die meisten Spieler eingesetzt und die meisten verschiedenen Torschützen aufgewiesen, was auf eine breite Palette von Angriffsoptionen hindeutet. Schalkes Yusuf Kabadayi, der im Hinspiel gegen Paderborn den späten Ehrentreffer erzielte, könnte erneut eine Schlüsselrolle spielen.

Wird FC Schalke 04 gegen SC Paderborn 07 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

{ "placeholderType": "MREC" }

2. Liga heute: Wo wird S04 gegen SCP im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: FC Schalke 04 gegen SC Paderborn 07 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Schalke 04 gegen SC Paderborn 07 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

-----