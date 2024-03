2. Bundesliga heute: Schalke - St. Pauli LIVE im TV, Liveticker & Livestream

In der 2. Bundesliga empfängt der FC Schalke 04 am Freitag den FC St. Pauli. Anpfiff ist um 18.30 Uhr. Die Königsblauen haben in dieser Saison bereits zwei Pflichtspiele gegen die Kiezkicker verloren (1:3 in der Liga, 1:2 in der 2. Runde des DFB-Pokals).

{ "placeholderType": "MREC" }

Das sind so viele Niederlagen wie in den ersten 13 Duellen der beiden Teams im Profifußball zusammen. Dagegen hat Schalke in sechs Heimspielen gegen St. Pauli noch nie verloren (5 Siege, 1 Unentschieden).

Formkurve und Schlüsselspieler

Die Formkurve der beiden Mannschaften zeigt in unterschiedliche Richtungen. Der FC Schalke 04 kassierte zuletzt mit dem 0:3 beim 1. FC Magdeburg die 13. Niederlage in der laufenden Zweitliga-Saison. In der eingleisigen 2. Liga hat nur ein Bundesliga-Absteiger in den ersten 23 Saisonspielen mehr Niederlagen kassiert: Arminia Bielefeld in der Vorsaison (14).

Andererseits spielt der FC St. Pauli mit 48 Punkten nach 23 Spielen seine beste Saison in der eingleisigen zweiten Liga. Schlüsselspieler könnte St. Paulis Oladapo Afolayan sein, der beim 4:3-Sieg in Kiel in seinem 39. Zweitligaspiel seinen ersten Doppelpack erzielte und erstmals seit März 2023 wieder in zwei Zweitliga-Spielen hintereinander traf.

{ "placeholderType": "MREC" }

Statistik und Taktik

Statistisch gesehen stellt der FC St. Pauli mit 22 Gegentoren die beste Abwehr der laufenden Zweitligasaison, während der FC Schalke nach dem 1. FC Kaiserslautern mit 45 Gegentreffern die zweitschwächste Abwehr aufweist.

Die 0:3-Niederlage in Magdeburg war das dritte Mal in der Rückrunde, dass Schalke ohne eigenen Torerfolg blieb - genauso oft wie in der Hinrunde. Auf der anderen Seite hat Schalke erstmals in dieser Saison zwei Heimspiele in Folge gewonnen. tzt 1991.

Wird FC Schalke 04 gegen FC St. Pauli heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird S04 gegen STP im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

{ "placeholderType": "MREC" }

2. Bundesliga: FC Schalke 04 gegen FC St. Pauli im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Schalke 04 gegen FC St. Pauli im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 7 Uhr zu sehen.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

-----