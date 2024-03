2. Bundesliga heute: St. Pauli - Hertha LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der FC St. Pauli empfängt heute in der 2. Bundesliga Hertha BSC. Das Spiel findet um 13:30 Uhr statt. Nach dem 2:1-Auswärtssieg in der Hinrunde könnte St. Pauli erstmals seit der Gründung der Bundesliga beide Ligaspiele einer Saison gegen Hertha BSC gewinnen. Allerdings hat St. Pauli die letzten beiden Heimspiele gegen die Berliner verloren, zuletzt in der 2. Runde des DFB-Pokals im Oktober 2016. Es wird interessant sein zu sehen, ob St. Pauli diese Heimspiel-Niederlagenserie gegen Hertha BSC beenden kann.

Die Schlüsselspieler

Herthas Haris Tabakovic hat in dieser Saison bereits 13 Tore erzielt, nur Robert Glatzel vom Hamburger SV hat mehr Tore geschossen. Allerdings hat Tabakovic elf seiner 13 Tore zu Hause erzielt und ist seit acht Auswärtsspielen in der 2. Bundesliga torlos geblieben. Auf der anderen Seite hat Elias Saad vom FC St. Pauli in seinen sechs Spielen dieser Rückrunde bereits vier Tore erzielt, mehr als in seinen 17 Spielen der Hinrunde.

Die aktuelle Form der Teams

Der FC St. Pauli hat zwei der letzten vier Zweitliga-Spiele verloren, nachdem die Mannschaft zuvor 25 Spiele lang ungeschlagen geblieben war. Trotzdem ist St. Pauli zu Hause seit 15 Spielen unbesiegt. Hertha BSC hingegen spielt mit 34 Punkten nach 24 Partien seine schwächste Zweitliga-Saison seit der Spielzeit 1995/96. Die Berliner haben nur zwei der letzten acht Spiele gewonnen. Interessanterweise wäre Hertha BSC in einer Tabelle der ersten Halbzeit in dieser Saison Erster vor dem FC St. Pauli, während sie in einer Tabelle der zweiten Halbzeit Drittletzter wären. Es bleibt abzuwarten, ob Hertha BSC seine Leistung in der zweiten Halbzeit verbessern kann, um eine Chance auf einen Sieg gegen den FC St. Pauli zu haben.

Wird FC St. Pauli gegen Hertha BSC heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird STP gegen BSC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: FC St. Pauli gegen Hertha BSC im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC St. Pauli gegen Hertha BSC im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

-----