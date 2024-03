2. Bundesliga heute: Wiesbaden - Hannover LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der SV Wehen Wiesbaden trifft am heutigen Samstag um 13:00 Uhr auf Hannover 96 in der 2. Bundesliga. Die Statistiken sprechen für die Gäste aus Niedersachsen, die in den bisherigen drei Duellen mit Wehen Wiesbaden sieben Punkte holten und somit einen hohen Punkteschnitt von 2.3 gegen die Hessen aufweisen. Hannover 96 zeigt sich in der Rückrunde stark und verlor nur eines der sieben Spiele. Mit 14 Punkten liegen sie in der Rückrunde nur einen Punkt hinter St. Pauli. Der SV Wehen Wiesbaden konnte zuletzt beim 3:0 gegen die SV Elversberg seinen höchsten Sieg in dieser Saison feiern. Allerdings blieb Wehen gegen die aktuellen Top6 der Tabelle in dieser Saison sieglos und holte nur zwei der möglichen 21 Punkte.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Schlüsselspieler und ihre Form

Robin Heußer von Wehen Wiesbaden gelang zuletzt erstmals in zwei Zweitliga-Spielen in Folge ein Assist. Mit sechs Vorlagen ist er Wehens bester Vorbereiter in dieser Saison. Nur Maximilian Nicu konnte in der Saison 2007/08 mehr Assists für Wehen in den ersten 24 Spieltagen einer Zweitliga-Saison verbuchen. Bei Hannover 96 sticht besonders Andreas Voglsammer hervor, der mit fünf Torbeteiligungen als Joker (4 Tore, ein Assist) Ligahöchstwert zusammen mit Karlsruhes Budu Zivzivadze erreicht hat.

Defensive Stärke und Standardtore

Beide Teams zeichnen sich durch eine starke Defensive aus. Der SV Wehen Wiesbaden stellt mit 30 Gegentoren die zweitbeste Defensive dieser Zweitliga-Saison nach Spitzenreiter St. Pauli. Hannover 96 liegt mit 33 Gegentoren auf dem geteilten dritten Platz. Besonders hervorzuheben ist, dass Hannover 96 ligaweit auf die meisten Standardtore in dieser Zweitliga-Saison kommt. Nachdem in der Hinrunde noch kein einziges Tor nach einer Ecke erzielt wurde, gelang gegen Düsseldorf bereits das sechste Eckballtor in der Rückrunde. Wehen Wiesbaden lässt im Schnitt 16.4 gegnerische Pässe außerhalb des eigenen Defensivdrittels zu, bevor eine Defensivaktion erfolgt – nur Eintracht Braunschweig kommt auf einen höheren Wert. Hannover 96 lässt im Schnitt nur 11.5 gegnerische Pässe zu, nur der Hamburger SV noch weniger.

Wird SV Wehen Wiesbaden gegen Hannover 96 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

{ "placeholderType": "MREC" }

2. Liga heute: Wo wird WIE gegen H96 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SV Wehen Wiesbaden gegen Hannover 96 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SV Wehen Wiesbaden gegen Hannover 96 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

-----