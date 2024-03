2. Bundesliga heute: Wiesbaden - Osnabrück LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Sonntag, den 31. März, trifft der SV Wehen Wiesbaden um 13:30 Uhr auf den VfL Osnabrück in der 2. Bundesliga. Dieses Match ist ein besonderes, da der SV Wehen Wiesbaden seit seinem erstmaligen Zweitliga-Aufstieg 2007 bereits 29-mal auf den VfL Osnabrück traf, öfter als auf jeden anderen Verein in diesem Zeitraum.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Bilanz spricht mit 4:1-Siegen klar für Wehen, die die letzten drei Zweitliga-Duelle allesamt gewannen. Trotzdem ist Vorsicht geboten, denn in der laufenden Zweitliga-Rückrunde holten beide Teams ligaweit die wenigsten Punkte.

Die Stärken und Schwächen beider Teams

Der SV Wehen Wiesbaden konnte nur eines seiner letzten sieben Zweitliga-Spiele gewinnen und liegt mit nur neun Zählern aus neun Partien am Tabellenende der zweiten Saisonhälfte. Trotzdem blieb Wehen zu Hause zuletzt sechs Mal in Folge unbesiegt. Auf der anderen Seite stellt der VfL Osnabrück mit 53 Gegentoren die ligaweit zweitschwächste Defensive aller Mannschaften. Allerdings gelang Erik Engelhardt in seinem letzten Zweitliga-Auswärtsspiel sein erster Doppelpack im Unterhaus. Interessant ist, dass jedes seiner letzten drei Tore nach einem Eckball erzielt wurde, während Wehen Wiesbaden insgesamt erst drei Ecken-Gegentore kassierte.

Ausblick auf das Spiel

Trotz der schwachen Leistung in der Rückrunde hat der SV Wehen Wiesbaden eine starke Heimbilanz und stellt neben Kiel und Düsseldorf die geteilt zweitbeste Abwehr der Liga. Der VfL Osnabrück hingegen hat mit 18 Punkten nach 26 Spielen seine schwächste Saison in der 2. Liga und blieb zuletzt beim 0:4 gegen Fortuna Düsseldorf bereits zum 10. Mal in dieser Zweitliga-Saison torlos. Beide Teams sind also unter Druck, Punkte zu sammeln, um ihre Position in der Liga zu verbessern. Es bleibt abzuwarten, ob Wehen seine Heimstärke nutzen und Osnabrück seine Defensive stabilisieren kann, um in diesem Spiel zu punkten.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wird SV Wehen Wiesbaden gegen VfL Osnabrück heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird WIE gegen OSN im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SV Wehen Wiesbaden gegen VfL Osnabrück im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SV Wehen Wiesbaden gegen VfL Osnabrück im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.