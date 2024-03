2. Bundesliga: Nächster HSV-Patzer im Aufstiegsrennen

Der HSV erleidet in der 2. Bundesliga im Aufstiegsrennen den nächsten herben Dämpfer. Die Mannschaft von Steffen Baumgart kam bei der SpVgg Greuther Fürth nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus.

Durch den Sieg von Konkurrent Fortuna Düsseldorf hatten die Hanseaten in der Tabelle der 2. Bundesliga bereits am Samstag den Relegationsplatz drei eingebüßt. Nach dem Punktgewinn am Sonntag liegen die Hamburger nun mit einem Punkt Rückstand auf Platz vier. Der Abstand zum direkten Aufstiegsplatz beträgt bereits sieben Punkte.