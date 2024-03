Baumgart kritisiert Hamburger Spieler

Mit einem Sieg wäre der HSV auf Aufstiegsplatz zwei geklettert. So beträgt der Rückstand auf Holstein Kiel zwei Zähler. "Jetzt gehen wir nicht nur in die Analyse, sondern auch ins Hinterfragen. Es sind aber noch zehn Spiele, wir haben es in der eigenen Hand", sagte Baumgart nach der ersten Niederlage in seinem zweiten Spiel als Trainer der Norddeutschen.