Fürth verliert auch in Rostock

Die SpVgg Greuther Fürth hat die dritte Niederlage in Folge kassiert und verabschiedet sich mehr und mehr aus dem Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Alex Zorniger verlor am 26. Spieltag bei Hansa Rostock mit 0:1 (0:1) und liegt zunächst fünf Punkte hinter dem Aufstieg-Relegationsplatz. Der Rückstand würde gar auf sechs Zähler anwachsen, wenn der Hamburger SV am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen den SV Wehen Wiesbaden gewinnt.

Hansa feierte den zweiten Sieg in Folge und holte sich den Abstieg-Relegationsplatz 16 von der Braunschweiger Eintracht zurück, die am Freitag beim SC Paderborn 2:1 gewonnen hatte. Nico Niedhart (40.) erzielte das Tor des Tages an der Ostsee.