Krawall und Pyrotechnik: 238.000 Euro Strafe für Rostock

Gut drei Monate nach den schweren Krawallen durch Fans des FC Hansa Rostock hat das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) empfindliche Sanktionen verhängt. Der Zweitligist wurde in einer mündlichen Verhandlung in Frankfurt mit Geldstrafen in Gesamthöhe von 238.000 Euro belegt, Hansa kann davon bis zu 79.400 Euro für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden.