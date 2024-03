Nur noch Vierter: Herber Dämpfer für HSV

Der Hamburger SV hat in der 2. Fußball-Bundesliga im Kampf um den Aufstieg einen herben Dämpfer hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart kam bei der SpVgg Greuther Fürth nicht über ein mageres 1:1 (0:0) hinaus und fiel hinter Fortuna Düsseldorf auf Rang vier zurück.

Miro Muheim brachte den HSV in der 56. Minute mit einem satten Schuss in den Winkel in Führung, Jomaine Consbruch (77.) glich ebenso sehenswert aus. Im fünften Spiel unter Baumgart war es bereits das dritte ohne Sieg.