St. Pauli marschiert: Fans können Aufstiegs-Party planen

Der FC St. Pauli ist dem Aufstieg in die Bundesliga wieder ein Stück näher gekommen. Nach einer weiteren souveränen Vorstellung gewann die Mannschaft von Trainer Fabian Hürzeler am Ostersonntag verdient mit 2:1 (1:0) gegen den SC Paderborn, Marcel Hartel (32.) und Lars Ritzka (47.) trafen am Millerntor für den Tabellenführer der 2. Liga. Für Paderborn war das Tor von Adriano Grimaldi (56.) zu wenig. Der 32-Jährige sah zudem die Gelb-Rote Karte (72.).