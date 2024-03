Stadt Gelsenkirchen zieht Schalke-Gelder nicht ab

Der finanzielle Kollaps beim hochverschuldeten Fußball-Zweitligisten Schalke 04 ist vorerst abgewendet: Die Stadt Gelsenkirchen verzichtet darauf, ihre Investitionen in die Arena und den Verein zurückzuziehen.

Der Hauptausschuss stimmte am Donnerstagabend einem entsprechenden Eilantrag zu. Die Zeit war knapp, weil der Traditionsklub bis Freitag die Unterlagen für die Lizenzierung einreichen muss. Am Montag stellt Finanzvorständin Christina Rühl-Hamers den Jahresabschluss 2023 vor.

Es ging laut WAZ um rund 35 Millionen Euro, die die Stadt und ihre Tochtergesellschaft Stadtwerke in den Klub und dessen Stadion gesteckt haben. Die Stadtwerke sind mit 15 Millionen Euro über die Stadiongesellschaft an der Veltins Arena beteiligt und haben dem Verein und der Stadiongesellschaft Darlehen in Höhe von elf Millionen Euro gewährt. Die Stadt ist mit zehn Millionen stiller Teilhaber der Stadiongesellschaft.