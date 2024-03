Terodde vor Geburtstag spendabel: "Das muss man sich gönnen"

Terodde war an den ersten beiden Toren von Matchwinner Yusuf Kabadayi (44./73.) beteiligt, für die Entscheidung sorgte Kenan Karaman in der Nachspielzeit (90.+2). Trainer Karel Geraerts, nach drei Auswärtspleiten in Folge mit indiskutablen Leistungen massiv in die Kritik geraten, hatte sein Team umgekrempelt, auf fünf Positionen gewechselt, das System umgestellt und den Sechser Ron Schallenberg zum Innenverteidiger umfunktioniert.