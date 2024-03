Wende beim Wiedersehen mit Funkel: Fortuna siegt beim FCK

Im Duell der beiden Pokal-Halbfinalisten sorgten Christos Tzolis mit seinen Saisontreffern 16 und 17 (74./82.) sowie Shinta Appelkamp (76.) im Eiltempo für die Wende. Der Ex-Düsseldorfer Marlon Ritter (26.) hatte den FCK in Führung geschossen. Die Lauterer, die zuletzt sieben Punkte aus drei Spielen geholt hatten, liegen mit 30 Zählern auf Relegationsplatz 16. Fortuna (46) zog vorerst am Hamburger SV (44) vorbei, der am Sonntag in Fürth kontern kann.