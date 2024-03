Wilmots: "Keine Trainerdiskussion", aber keine "Jobgarantie"

Am Tag nach dem 2:5-Debakel bei Hertha BSC hat Trainer Karel Geraerts beim abstiegsgefährdeten Zweitligisten Schalke 04 Rückendeckung bekommen - vorerst.

„Es gibt keine Trainerdiskussion“, sagte Sportdirektor Marc Wilmots am Montag am Rande des Trainings: „Ich setze auf Kontinuität, das ist das Beste für den Verein.“ Allerdings wollte der Belgier seinem Landsmann keinen Freifahrtschein für den Rest der Saison ausstellen: „Keiner hat eine Jobgarantie.“

Nach der Pleite in Berlin ist der Vorsprung vor dem Relegationsplatz auf zwei Punkte geschrumpft, das Horrorszenario, sofort nach dem Bundesliga-Abstieg in die 3. Liga durchzufallen, ist wieder realistischer geworden. Wilmots sieht dafür aber nicht Geraerts als Hauptverantwortlichen. "Wir haben zu viele individuelle Fehler auf dem Platz gemacht, das ist nicht die Schuld des Trainers", meinte der UEFA-Cup-Sieger von 1997 und fügte an: "Es nervt mich, immer einen Schuldigen finden zu wollen. Das ist zu einfach."