2. Bundesliga: Duselsieg! HSV gewinnt nach umstrittener Szene gegen FCK

Der HSV unterstreicht seine Ambitionen, in die Bundesliga zurückzukehren. In einem umkämpften Duell der Traditionsmannschaften siegen die Hamburger am Samstagnachmittag gegen den 1. FC Kaiserslautern mit 2:1.

Spielentscheidend war eine kuriose Szene in der 60. Minute. Die „roten Teufel“ vergaben eine riesige Doppelchance, bei der Almamy Touré eigentlich aus kurzer Distanz einschieben muss. Im direkten Gegenstoß gab es ein großes Durcheinander im Strafraum der Pfälzer. Der Ball landete nach einem missglückten Befreiungsschlag bei Lukasz Poreba, der aus der Distanz zum 2:1 für den HSV traf. Da Hamburgs Ransford Königsdörffer in der Schusslinie stand, monierten die Lauterer. Doch auch nach Überprüfung blieb der Treffer bestehen und es wurde nicht auf Abseits entschieden.

1. FC Nürnberg nach früher Roter Karte chancenlos

Marko Ivezic (20.), Shuto Machino (34.) und Alexander Bernhardsson (43.) sorgten mit ihren Toren in Nürnberg schon in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse. Kiel profitierte dabei von der frühen Gelb-Roten Karte gegen Joseph Hungbo wegen wiederholten Foulspiels (12.). Nicolai Remberg (79.) stellte den Endstand her. Die Gäste blieben damit auch in der vierten Begegnung hintereinander ohne Gegentor.