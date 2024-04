2. Bundesliga heute: Braunschweig - Hannover LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Sonntag steht in der 2. Bundesliga ein brisantes Niedersachsenderby an. Eintracht Braunschweig empfängt um 13:30 Uhr Hannover 96. Die Bilanz der letzten Begegnungen spricht eher für die Gäste aus Hannover, die nur eines ihrer letzten sieben Pflichtspiele gegen Braunschweig verloren haben. Allerdings konnte Braunschweig das letzte Zweitliga-Heimspiel gegen Hannover im März 2023 für sich entscheiden. Braunschweig kann zudem auf eine starke Heimbilanz in den letzten sechs Spielen zurückblicken, mit vier Siegen und nur einer Niederlage.

Verletzungspech und starke Defensive

Hannover muss im Derby auf Andreas Voglsammer verzichten, der aufgrund einer Muskelverletzung ausfällt. Voglsammer war in dieser Rückrunde an mehr Treffern direkt beteiligt als jeder andere Hannoveraner. Trotz des Ausfalls von Voglsammer kann Hannover auf eine gute Form zurückblicken, mit nur einer Niederlage in den letzten elf Spielen. Braunschweig hingegen kann sich auf seine starke Defensive verlassen. Mit nur zehn Gegentoren aus den ersten elf Rückrundenpartien stellt Braunschweig die beste Defensive der Rückrunde.

Elfmeter und Standardsituationen als Schlüssel?

Ein weiterer interessanter Aspekt des Spiels könnten die Elfmeter und Standardsituationen sein. Hannover hat in dieser Saison bereits acht Elfmeter zugesprochen bekommen und alle verwandelt – Ligahöchstwert. Braunschweig hingegen musste schon sieben Elfmeter gegen sich hinnehmen, alle wurden verwandelt. Zudem erzielte Hannover bereits 18 Tore nach Standardsituationen, nur übertroffen von Holstein Kiel. Braunschweig hingegen erzielte erst acht Treffer nach ruhendem Ball. Es bleibt abzuwarten, ob diese Statistiken auch im Derby eine Rolle spielen werden.

Wird Eintracht Braunschweig gegen Hannover 96 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird EBS gegen H96 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

