2. Bundesliga heute: Düsseldorf - Braunschweig LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Sonntag trifft Fortuna Düsseldorf um 13:30 Uhr auf Eintracht Braunschweig in der 2. Bundesliga. Die Fortuna hat in den letzten sieben Zweitliga-Partien gegen Braunschweig nicht verloren und ist aktuell gegen keinen anderen Zweitligisten länger unbesiegt, außer gegen Karlsruhe. Braunschweig hingegen konnte gegen Düsseldorf im Unterhaus noch nie so lange keinen Sieg einfahren. Beide Teams haben in der Rückrunde bereits 16 Punkte gesammelt, was für Braunschweig schon mehr ist als in der gesamten Hinrunde.

Schlüsselspieler und Statistiken

Braunschweig muss auf Jannis Nikolaou und Ermin Bicakcic verzichten, beide sind wegen ihrer jeweils fünften Gelben Karte gesperrt. Der zuvor vereinslose Bicakcic, der in der Hinrunde gegen Düsseldorf sein Comeback für die Eintracht feierte, hat seitdem die meisten BL2-Minuten aller Feldspieler bei den Niedersachsen absolviert. Auf der anderen Seite hat Düsseldorf mit Christos Tzolis den aktuellen Top-Torschützen der 2. Liga in seinen Reihen. Tzolis traf in jedem seiner letzten vier Zweitliga-Spiele und erzielte dabei insgesamt sechs Treffer.

Form und Ausblick

Düsseldorf ist seit sieben Zweitliga-Partien ungeschlagen und hat die letzten drei Spiele in Serie gewonnen. Mit 59 Toren nach 27 Spielen stellt die Fortuna die stärkste Offensive dieser Zweitliga-Saison. Braunschweig hingegen stellt mit 30 Treffern die geteilt drittschwächste Offensive der 2. Liga. Interessant ist, dass Düsseldorf in dieser Saison bereits 14 Punkte nach einem Rückstand holte, während Braunschweig nur vier Punkte nach Führung verspielte. Es bleibt abzuwarten, ob Düsseldorf seine Offensive weiterhin effektiv nutzen kann und ob Braunschweig ohne Nikolaou und Bicakcic standhalten kann.

Wird Fortuna Düsseldorf gegen Eintracht Braunschweig heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird F95 gegen EBS im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Fortuna Düsseldorf gegen Eintracht Braunschweig im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Fortuna Düsseldorf gegen Eintracht Braunschweig im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.