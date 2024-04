2. Bundesliga heute: Düsseldorf - Greuther Fürth LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Samstag, den 20.04., treffen Fortuna Düsseldorf und die SpVgg Greuther Fürth um 13:00 Uhr in der 2. Bundesliga aufeinander. Die Statistiken sprechen eine klare Sprache: Fortuna Düsseldorf hat in den letzten 14 Zweitliga-Spielen gegen Greuther Fürth nur einmal gewonnen und ist seit zehn Spielen sieglos gegen das Kleeblatt.

Dies ist die längste Sieglos-Serie der Fortuna gegen einen Verein in der 2. Liga. Trotzdem kann Düsseldorf auf eine beeindruckende Heimbilanz gegen Fürth verweisen, denn in 13 Duellen zu Hause verlor die Fortuna noch nie gegen die SpVgg (6 Siege, sieben Unentschieden).

Die Formkurve beider Teams

Die aktuelle Form spricht jedoch für Düsseldorf. Die Fortuna hat keines ihrer letzten neun Zweitliga-Spiele verloren und die letzten fünf in Serie gewonnen. Ein weiterer Sieg gegen Greuther Fürth würde einen eingestellten Vereinsrekord bedeuten: Sechs Siege in Serie holte Düsseldorf in der 2. Liga zuletzt im Mai/Juni 1989.

Greuther Fürth hingegen hat die letzten fünf Auswärtsspiele in der 2. Liga verloren. Zudem blieb das Kleeblatt in den letzten drei Auswärtsspielen torlos.

Schlüsselspieler und Taktik

In Bezug auf die Schlüsselspieler beider Teams wird das Fehlen von Christos Tzolis und Branimir Hrgota, die jeweils gelbgesperrt sind, eine entscheidende Rolle spielen. Beide Spieler waren maßgeblich an den Scorerpunkten (Tore + Assists) ihrer Teams beteiligt. Düsseldorfs Shinta Appelkamp könnte jedoch den Unterschied ausmachen.

Er war in jedem seiner letzten sechs Zweitliga-Startelf-Einsätze an mindestens einem Tor direkt beteiligt. Trotz der Abwesenheit ihrer Schlüsselspieler können beide Teams auf eine starke Offensive verweisen. Mit 63 Toren stellt Fortuna Düsseldorf die beste Offensive dieser Zweitliga-Saison, während Greuther Fürth in dieser Zweitliga-Rückrunde kein Team mehr Gegentore kassierte. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Faktoren auf das Spiel auswirken werden.

Wird Fortuna Düsseldorf gegen SpVgg Greuther Fürth heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird F95 gegen SGF im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Fortuna Düsseldorf gegen SpVgg Greuther Fürth im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Fortuna Düsseldorf gegen SpVgg Greuther Fürth im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.