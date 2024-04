2. Bundesliga heute: Elversberg - Magdeburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Das zweite Aufeinandertreffen in der laufenden Saison zwischen der SV 07 Elversberg und dem 1. FC Magdeburg findet heute um 13:00 Uhr statt. Im Hinspiel konnten die Elversberger mit 2:1 in Magdeburg gewinnen. Beide Teams haben jedoch in den letzten Spielen mit Formschwächen zu kämpfen. Elversberg konnte nur eines der letzten fünf Spiele gewinnen und blieb dabei viermal ohne Torerfolg. Magdeburg hingegen wartet seit vier Spielen auf einen Sieg und blieb dabei sogar torlos.

Schlüsselspieler und Statistiken

Magdeburg wird im heutigen Spiel auf Mohammed El Hankouri verzichten müssen. Der Marokkaner ist aufgrund der fünften Gelben Karte gesperrt, was ein großer Verlust für das Team ist, da er in der Rückrunde in jedem Spiel in der Startelf stand und die meisten Zweikämpfe bestritt, die meisten Ballgewinne erzielte und am häufigsten zum Abschluss kam. Beide Teams haben in dieser Saison die wenigsten Standard-Tore erzielt (je 6), wobei Elversberg bereits 18 Gegentreffer nach ruhendem Ball kassierte. Magdeburg hingegen ließ in dieser Saison schon 55 Schüsse nach hohen Ballgewinnen des Gegners und zehn Gegentore nach solchen zu, beides Ligahöchstwerte.

Ausblick auf das Spiel

Trotz der Formschwäche beider Teams verspricht das Spiel interessant zu werden. Elversberg wird versuchen, die Serie von zwei Heimniederlagen in Folge zu durchbrechen, während Magdeburg darauf hofft, den Vereinsnegativrekord von sechs Auswärtsspielen in Folge ohne Sieg zu vermeiden. Beide Teams werden versuchen, ihre Defensivschwächen in den Griff zu bekommen und ihre Offensivleistung zu steigern. Es bleibt abzuwarten, welchem Team dies besser gelingen wird.

