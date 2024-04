2. Bundesliga heute: Greuther Fürth - Kaiserslautern LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Im heutigen Spiel der 2. Bundesliga trifft die SpVgg Greuther Fürth auf den 1. FC Kaiserslautern. Das Match findet um 18:30 Uhr statt. Die Statistiken sprechen eine klare Sprache: Kaiserslautern hat gegen keinen anderen Verein in der 2. Liga so viele Siege gefeiert wie gegen Fürth. In 21 Duellen konnten die Pfälzer 13 Siege für sich verbuchen. Allerdings mussten sie in der Hinrunde eine 0:2-Niederlage gegen Fürth hinnehmen. Für Kaiserslauterns Trainer Friedhelm Funkel ist Fürth kein leichtes Pflaster. Bei sieben Pflichtspielen in Fürth konnte er nur einen Punkt mitnehmen.

Form der Teams

Fürth zeigt sich in den letzten neun Zweitliga-Spieltagen als schwächstes Team und konnte in diesem Zeitraum nur einen Sieg feiern. Seit fünf Spielen sind die Franken sieglos. Kaiserslautern hingegen verlor zuletzt erstmals unter Friedhelm Funkel zwei Zweitligaspiele in Folge und steht erstmals seit dem 2. Spieltag wieder auf einem direkten Abstiegsplatz. Beide Teams stehen in der Rückrundentabelle auf den Plätzen 16 und 17, wobei Kaiserslautern mit elf Punkten nur einen Punkt mehr als Fürth hat.

Schlüsselspieler und Rekorde

In Bezug auf die Spieler ist Ragnar Ache von Kaiserslautern hervorzuheben, der in dieser Zweitligasaison mehr als doppelt so viele Tore erzielt hat wie in der vergangenen Spielzeit für Greuther Fürth. Mit 15 Toren liegt er nur zwei Tore hinter dem Rekord von Mohamadou Idrissou, der 2012/13 insgesamt 17 Tore für Kaiserslautern erzielte. Beide Teams zeichnen sich durch ihre Stärke bei Eckbällen aus. Kaiserslautern und Fürth erzielten in dieser Saison die meisten Tore nach Eckbällen, wobei Kaiserslautern mit zehn Toren einen neuen Vereinsrekord aufstellte. Fürth konnte seinen Vereinsrekord aus der Saison 2013/14 einstellen, als ebenfalls neun Tore nach Ecken gelangen.

Wird SpVgg Greuther Fürth gegen 1. FC Kaiserslautern heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird SGF gegen FCK im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SpVgg Greuther Fürth gegen 1. FC Kaiserslautern im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SpVgg Greuther Fürth gegen 1. FC Kaiserslautern im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.