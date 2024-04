2. Bundesliga heute: Hannover - Schalke LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Sonntag treffen Hannover 96 und der FC Schalke 04 um 13:30 Uhr in der 2. Bundesliga aufeinander. Dies ist bereits das 74. Aufeinandertreffen der beiden Profi-Teams, wobei Schalke bisher die Nase vorn hat und 40 der Spiele für sich entscheiden konnte. Hannover 96 hingegen konnte nur 18 Siege verbuchen. In der Hinrunde konnte Schalke einen 3:2-Sieg feiern, was den ersten Sieg unter Trainer Karel Geraerts markierte.

{ "placeholderType": "MREC" }

Form und Performance der Teams

Die aktuelle Form der beiden Teams könnte unterschiedlicher nicht sein. Hannover hat nur eins der zehn Spiele in der Rückrunde verloren und steht mit 19 Punkten auf dem zweiten Platz der Rückrundentabelle. Dies ist die beste Bilanz seit der Aufstiegssaison 2016/17. Zudem sind die Niedersachsen in elf Heimspielen in Folge unbesiegt. Schalke 04 hingegen hat seine letzten drei Spiele nicht gewinnen können und stellt mit nur sieben Punkten das schwächste Auswärtsteam der Liga. Mit 31 Punkten nach 27 Partien spielt Schalke seine zweitschwächste Saison in der 2. Liga.

Schlüsselspieler und Taktiken

Ein Schlüsselspieler in diesem Match könnte Kenan Karaman von Schalke 04 sein. Mit 16 direkten Torbeteiligungen (9 Tore, sieben Assists) ist er der beste Scorer seines Teams in dieser Saison. In der Hinrunde gegen Hannover war er an zwei Toren direkt beteiligt. Auf der anderen Seite steht Cedric Teuchert, der mit elf Toren in dieser Saison Bestwert bei Hannover 96 hat. Beide Teams haben unterschiedliche Ansätze in Bezug auf ihre Startelf. Während Schalke bereits auf 73 Startelfwechsel kommt, hat Hannover die zweitwenigsten personellen Startelfveränderungen in der Liga (33). Es bleibt abzuwarten, welche Taktik sich in diesem Spiel als erfolgreich erweisen wird.

Wird Hannover 96 gegen FC Schalke 04 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

{ "placeholderType": "MREC" }

2. Liga heute: Wo wird H96 gegen S04 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Hannover 96 gegen FC Schalke 04 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Hannover 96 gegen FC Schalke 04 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.