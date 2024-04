2. Bundesliga heute: Hertha - Rostock LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Freitag treffen um 18:30 Uhr Hertha BSC und der FC Hansa Rostock in der 2. Bundesliga aufeinander. Hertha konnte in den letzten drei Pflichtspielen gegen Rostock eine starke Defensive zeigen und blieb dabei immer ohne Gegentor. Allerdings fielen in diesen Begegnungen auch nur wenige Tore, insgesamt nur 29 in 15 Pflichtspielen seit der Saison 2000/01. Beide Teams werden also auf eine solide Abwehrleistung setzen müssen, um das Spiel für sich zu entscheiden.

Schlüsselspieler und aktuelle Form

Ein Spieler, den man im Auge behalten sollte, ist Rostocks Svante Ingelsson. Er war zuletzt beim 3:1 gegen Wehen Wiesbaden erstmals seit März 2022 und zum zweiten Mal überhaupt in einem Zweitliga-Spiel an zwei Treffern direkt beteiligt. Mit seinem ersten Tor in dieser Saison und vier Assists hat er bereits jetzt seinen persönlichen Saisonbestwert eingestellt. Auf der anderen Seite steht Herthas Haris Tabakovic, der mit 18 Toren in dieser Saison geteilter Top-Torschütze der 2. Bundesliga ist. Beide Teams haben in den letzten Spielen eine gute Form gezeigt, wobei Rostock drei seiner letzten vier Zweitliga-Spiele gewann und Hertha zwei seiner letzten drei.

Statistiken und Vorhersagen

Trotz der starken Form beider Teams gibt es einige Punkte, die beachtet werden sollten. Rostock hat auswärts nur eines seiner letzten acht Zweitliga-Spiele gewonnen. Hertha BSC hingegen blieb in den letzten vier Heimspielen ungeschlagen und verlor nur eines der letzten zehn Spiele vor heimischer Kulisse. Allerdings kassierte Hertha in den letzten fünf Spielen immer mindestens zwei Gegentore. Sollte dieser Trend anhalten, könnte dies einen neuen Vereinsnegativrekord bedeuten. Bei der Chancenverwertung liegen die Teams weit auseinander, mit Hertha an der Spitze und Hansa am unteren Ende der Tabelle. Es bleibt also abzuwarten, ob die starke Offensive von Hertha oder die solide Defensive von Rostock das Spiel entscheiden wird.

Wird Hertha BSC gegen FC Hansa Rostock heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird BSC gegen HRO im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Hertha BSC gegen FC Hansa Rostock im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Hertha BSC gegen FC Hansa Rostock im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.