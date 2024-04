2. Bundesliga heute: HSV - Kaiserslautern LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Samstag trifft der Hamburger SV um 13:00 Uhr auf den 1. FC Kaiserslautern in der 2. Bundesliga. Die Statistiken sprechen für den HSV, der seit einem 2:3 in der Bundesliga im August 2001 keines der letzten sieben Pflichtspiele zu Hause gegen den FCK verloren hat. Allerdings hat der HSV im Unterhaus noch nicht gegen den FCK gewonnen (3 Spiele, 2U 1N). Kaiserslauterns Trainer Friedhelm Funkel hat eine schwierige Bilanz gegen den HSV, mit fünf aufeinanderfolgenden Niederlagen seit einem 2:1-Sieg mit Eintracht Frankfurt in der Bundesliga im September 2007.

{ "placeholderType": "MREC" }

Formkurve und Statistiken

Der HSV hat nur zwei seiner letzten sieben Zweitliga-Spiele gewonnen und spielt mit 45 Punkten nach 27 Spielen seine zweitschwächste Zweitliga-Saison. Kaiserslautern hingegen kassierte beim 1:3 gegen Fortuna Düsseldorf seine 14. Niederlage in dieser Saison – nur 2017/18 gab es genauso viele Niederlagen nach 27 Spielen. Auswärts gab es für den FCK nur einen Sieg in den letzten elf Spielen. Interessanterweise erzielte Kaiserslautern die meisten Kopfballtore aller Teams in dieser Saison, während der HSV die wenigsten Kopfball-Gegentore kassierte.

Schlüsselspieler und Taktiken

Laszlo Benes vom HSV sammelte zuletzt beim 1:1 bei Greuther Fürth seinen 11. Assist in dieser Saison – Ligabestwert. Seine 23 Torbeteiligungen (12 Tore, elf Assists) werden nur von St. Paulis Marcel Hartel übertroffen. Bei Kaiserslautern ist Ragnar Ache ein entscheidender Faktor. Er verpasste beim 1:3 gegen Düsseldorf zuletzt zum siebten Mal in dieser Saison eine Partie verletzt, und der FCK holte in diesen Partien nur einen Punkt. Der FCK gewann nur eins der 27 Saisonspiele ohne Ache-Tor.

Wird Hamburger SV gegen 1. FC Kaiserslautern heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

{ "placeholderType": "MREC" }

2. Liga heute: Wo wird HSV gegen FCK im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Hamburger SV gegen 1. FC Kaiserslautern im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Hamburger SV gegen 1. FC Kaiserslautern im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.