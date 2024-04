2. Bundesliga heute: Kaiserslautern - Wiesbaden LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der 1. FC Kaiserslautern trifft heute um 13:00 Uhr auf den SV Wehen Wiesbaden in der 2. Bundesliga. Beide Teams haben in der Rückrunde der Saison bisher nicht überzeugt, wobei Kaiserslautern mit elf Punkten und Wehen Wiesbaden mit neun Punkten die schwächsten Teams der Rückrunde sind.

Die Bilanz der letzten Spiele spricht eher für Wehen Wiesbaden, die nur eines der letzten acht Pflichtspiele gegen Kaiserslautern verloren haben. Allerdings hat Wehen Wiesbaden in der Rückrunde der 2. Bundesliga bisher immer gegen Kaiserslautern verloren.

Trainer und Spieler im Fokus

Markus Kauczinski, Trainer des SV Wehen Wiesbaden, konnte in der Vergangenheit gute Ergebnisse gegen Kaiserslautern erzielen. Sein erstes Pflichtspiel als Trainer von Wehen Wiesbaden fand im November 2021 gegen Kaiserslautern statt und endete mit einer 0:1-Niederlage. Seitdem hat er jedoch nur eine von neun Partien gegen die Roten Teufel verloren.

Auf Seiten der Spieler ist Ragnar Ache von Kaiserslautern hervorzuheben, der in dieser Saison bereits 16 Tore erzielt hat - mehr als doppelt so viele wie in der vergangenen Saison für Greuther Fürth. Auf der anderen Seite fehlt Wehen Wiesbaden Lee Hyun-Ju aufgrund einer Sperre, nachdem er seine zweite Rote Karte in dieser Saison kassiert hat.

Defensive Schwächen und verspielte Führungen

Ein weiterer Faktor, der in diesem Spiel eine Rolle spielen könnte, sind die defensiven Schwächen beider Teams. Kaiserslautern hat in dieser Saison bereits 58 Gegentore kassiert, was Ligahöchstwert ist und einen neuen Vereinsnegativrekord darstellt. Zudem haben die Roten Teufel in den letzten 17 Heimspielen keine einzige Weiße Weste wahren können. Wehen Wiesbaden hat in den letzten beiden Auswärtsspielen jeweils drei Gegentore kassiert. Darüber hinaus hat Kaiserslautern in dieser Saison bereits 29 Punkte nach Führung verspielt, was ebenfalls Ligahöchstwert ist. Es bleibt abzuwarten, ob eines der Teams seine defensiven Schwächen in den Griff bekommen kann und das Spiel für sich entscheiden kann.

Wird 1. FC Kaiserslautern gegen SV Wehen Wiesbaden heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird FCK gegen WIE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Kaiserslautern gegen SV Wehen Wiesbaden im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen.

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.