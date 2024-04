2. Bundesliga heute: KSC - Hertha LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Sonntag, den 21.04.24, treffen der Karlsruher SC und Hertha BSC um 13:30 Uhr in der 2. Bundesliga aufeinander. Beide Teams haben in der Vergangenheit eine spannende Rivalität gezeigt. Der KSC konnte zwei der vorherigen drei Partien gegen die Alte Dame für sich entscheiden, ist jedoch seit vier Zweitliga-Spielen gegen Hertha sieglos.

Im letzten Heimspiel gegen Hertha kassierte der KSC sechs Gegentore, ein bisher einmaliges Ereignis in der eingleisigen 2. Liga. Trotz dieser Niederlage hat der KSC eine beeindruckende Bilanz gegen Absteiger vorzuweisen: In den letzten acht Zweitliga-Duellen gegen Absteiger blieb der KSC ungeschlagen. Ein neunter Sieg wäre ein neuer Vereinsrekord.

Starke Offensive beider Teams

Die beiden Teams zeichnen sich durch ihre starke Offensive aus. Palkó Dárdai, der zuletzt beim 4:0 gegen Rostock seinen ersten Liga-Doppelpack für Hertha erzielte, hat in dieser Saison bereits vier Tore erzielt. Alle seine Tore erzielte er jedoch im heimischen Stadion. Der KSC stellt mit 28 Toren die beste Rückrunden-Offensive dar, dicht gefolgt von Hertha mit 27 Toren. Zudem blieb der KSC in seinen letzten neun Heimspielen ungeschlagen und erzielte dabei immer mindestens zwei Tore.

Chancenverwertung und Topscorer

Die Chancenverwertung beider Teams ist ebenfalls bemerkenswert. Hertha BSC hat mit 21.0% die beste Chancenverwertung der Liga, der KSC folgt mit 18.8% auf dem dritten Platz. Hertha hat zudem die ligaweit beste Großchancenverwertung. Beide Teams sind nach hohen Ballgewinnen sehr gefährlich: Der KSC kam in dieser Saison bereits 53-mal zum Abschluss, Hertha ließ 45 Abschlüsse zu.

Herthas Haris Tabakovic ist mit 19 Treffern alleiniger Toptorjäger der Liga und könnte seine beeindruckende Torquote weiter ausbauen. Marten Winkler von Hertha war zuletzt in drei Spielen in Folge an mindestens einem Tor beteiligt. Es bleibt also abzuwarten, welche Mannschaft ihre Chancen besser nutzen kann und ob der KSC seinen Vereinsrekord gegen Absteiger ausbauen kann.

