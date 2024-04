2. Bundesliga heute: Magdeburg - HSV LIVE im TV, Liveticker & Livestream

In der 2. Bundesliga steht am heutigen Sonntag das Duell zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem Hamburger SV an. Die Partie, die um 13:30 Uhr angepfiffen wird, verspricht aufgrund der Historie der beiden Teams interessant zu werden. Magdeburg konnte drei seiner fünf Zweitliga-Spiele gegen den HSV gewinnen und erzielte nur gegen Kiel und Kaiserslautern mehr Tore als gegen die Hamburger. Allerdings befindet sich Magdeburg aktuell in einer Formkrise, ist seit fünf Zweitliga-Partien sieglos und konnte in diesen Spielen kein Tor erzielen. Der HSV hingegen konnte aus den letzten drei Spielen sieben Punkte holen, hat aber auswärts seit drei Spielen nicht mehr gewonnen.

Top-Vorbereiter im direkten Duell

Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Duell zwischen den beiden Top-Vorbereitern der Liga. Mit László Bénes vom HSV und dem Magdeburger Baris Atik treffen zwei der drei besten Assistgeber der laufenden Saison aufeinander. Während Bénes in den letzten drei Spielen drei Assists beisteuern konnte, wartet Atik seit fünf Spielen auf eine Torvorlage.

Stärken und Schwächen

In der Defensive zeigt sich ein interessantes Bild: Magdeburg hat in dieser Saison bereits zehn Gegentore nach hohen Ballgewinnen des Gegners hinnehmen müssen, mehr als jedes andere Team in der Liga. Der HSV hingegen konnte noch kein Tor nach einem hohen Ballgewinn erzielen. Dafür sind die Hamburger mit neun Kopfballtoren in dieser Saison sehr gefährlich, während Magdeburg mit nur zwei Kopfballtoren den ligaweiten Tiefstwert teilt. Beide Teams zeichnen sich durch eine hohe Passquote aus und sind die Teams mit den meisten Pässen pro Spiel in dieser Saison.

