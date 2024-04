2. Bundesliga heute: Nürnberg - Paderborn LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Freitag, dem 19.04.24, treffen der 1. FC Nürnberg und der SC Paderborn 07 um 18:30 Uhr in der 2. Bundesliga aufeinander. Die bisherige Bilanz spricht für den 1. FC Nürnberg, der sieben der neun Zweitligaspiele gegen den SC Paderborn für sich entscheiden konnte.

Besonders im Fokus steht dabei Can Uzun, der vier der letzten fünf Zweitligatore für Nürnberg erzielte. Allerdings blieb er in den letzten zwei Spielen ohne Torerfolg. Interessanterweise verzeichnete er seinen bisher einzigen Assist in der 2. Liga beim 3:1-Hinrundensieg gegen den SC Paderborn.

Formkurve beider Teams

Beide Mannschaften haben in der Rückrunde der 2. Bundesliga bisher nur 13 Punkte gesammelt und befinden sich damit im unteren Bereich der Tabelle. Der 1. FC Nürnberg konnte zuletzt in der Saison 2016/17 eine ähnlich schwache Rückrunde vorweisen.

Der SC Paderborn hingegen ist aktuell seit sechs Spielen sieglos und konnte seit dem 24. Spieltag ligaweit die wenigsten Punkte sammeln. Beide Teams haben in dieser Saison erst fünfmal ohne Gegentor gespielt, nur die SV Elversberg und Kaiserslautern haben eine schlechtere Bilanz.

Defensive Schwächen und häufige Spielerwechsel

Die Defensive beider Teams zeigt deutliche Schwächen. Der 1. FC Nürnberg kassierte bereits 54 Gegentore in dieser Saison, so viele wie noch nie nach 29 Partien. Besonders anfällig ist das Team in der Viertelstunde vor der Pause und in der Schlussviertelstunde, in denen sie bereits 13 bzw. 15 Gegentore hinnehmen mussten. Der SC Paderborn zeigt ähnliche Schwächen und kassierte ebenfalls 13 Gegentore in der Viertelstunde vor der Pause. Beide Teams wechseln zudem häufig ihre Startelf. Der 1. FC Nürnberg kommt auf 74 Wechsel, der SC Paderborn sogar auf 83. Es bleibt abzuwarten, ob diese Faktoren im heutigen Spiel eine entscheidende Rolle spielen werden.

