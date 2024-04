2. Bundesliga heute: Osnabrück - Braunschweig LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Das letzte Zweitliga-Heimduell im April 2021 ging sogar mit 0:4 verloren, was für Osnabrück die höchste Heimniederlage in der 2. Liga bedeutete. Braunschweigs Trainer Daniel Scherning, der von 2021 bis 2022 den kommenden Gegner Osnabrück in 42 Drittliga-Spielen betreute, feierte in der Zweitliga-Hinrunde beim 3:2 gegen den VfL Osnabrück seine Premiere als Braunschweiger Trainer.

Form und Performance der Teams

Die aktuelle Form der beiden Mannschaften könnte unterschiedlicher nicht sein. Der VfL Osnabrück spielt mit 24 Punkten nach 29 Partien seine schwächste Saison in der 2. Bundesliga und hat sieben Punkte Rückstand auf Platz 16. Ein solcher Rückstand wurde in der 2. Liga seit der Wiedereinführung der Relegation noch nie aufgeholt.

Dennoch verlor der VfL nur eins seiner letzten sechs Zweitliga-Heimspiele und gewann zwei der letzten drei Heimspiele. Eintracht Braunschweig hingegen gewann seine vergangenen drei Zweitliga-Spiele gegen Aufsteiger alle bei 11:3 Toren. In der 2. Liga gewann der BTSV noch nie mehr Spiele in Folge gegen Aufsteiger.

Defensive Stärke gegen Offensive Schwäche

Osnabrück hingegen stellt zusammen mit Hansa Rostock mit 27 Toren die schwächste Offensive dieser Zweitliga-Saison. Eintracht Braunschweig blieb zusammen mit Rostock am häufigsten torlos in dieser Saison (12-mal), direkt dahinter folgt der VfL mit elf torlosen Spielen. Es bleibt abzuwarten, ob Osnabrück es schafft, die starke Defensive von Braunschweig zu durchbrechen und wichtige Punkte im Abstiegskampf zu sammeln.

