2. Bundesliga heute: Osnabrück - Greuther Fürth LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Sonntag trifft der VfL Osnabrück in der 2. Bundesliga auf die SpVgg Greuther Fürth. Das Spiel beginnt um 13:30 Uhr und verspricht eine interessante Begegnung zu werden. Fürth hat in seinen letzten drei Auswärtsspielen gegen Osnabrück keine Niederlage hinnehmen müssen und konnte dabei stets ohne Gegentor bleiben. Das letzte Mal, dass das Kleeblatt in Osnabrück ein Gegentor kassierte, liegt bereits 15 Jahre zurück. In der Hinrunde dieser Saison konnte Fürth zu Hause mit einem klaren 4:0-Sieg überzeugen und hat nun die Chance, zum zweiten Mal in der 2. Bundesliga beide Saisonduelle gegen den VfL zu gewinnen.

Formkurve und Trainerduelle

Osnabrück konnte drei seiner letzten fünf Zweitliga-Spiele gewinnen, nachdem in den ersten 22 Saisonspielen nur ein Sieg gelungen war. Unter Trainer Uwe Koschinat hat der VfL in 13 Spielen nur fünfmal verloren. Gegen Fürth musste Koschinat in vier Duellen noch keine Niederlage hinnehmen. Auf der anderen Seite hat Greuther Fürth nur eines ihrer letzten acht Zweitliga-Spiele gewinnen können und wartet derzeit ebenso lange auf einen Sieg wie Paderborn und Magdeburg. Seit Beginn des 20. Spieltages Anfang Februar hat kein anderes Team so wenige Punkte wie Fürth geholt.

Schlüsselspieler und Statistiken

In Bezug auf die Spieler wird Osnabrück auf Dave Gnaase und Michaël Cuisance verzichten müssen, die beide gesperrt sind. Osnabrücks Christian Conteh konnte zuletzt mit dem Siegtreffer gegen den SV Wehen Wiesbaden sein drittes Tor in dieser Saison erzielen. Interessant ist auch, dass die beiden Teams, die sich in dieser Saison die wenigsten Großchancen erspielten, aufeinandertreffen. Zudem hat Osnabrück in dieser Saison bereits 13 Gegentore nach gegnerischen Ecken kassiert, während Fürth neun Tore nach Ecken erzielen konnte.

Wird VfL Osnabrück gegen SpVgg Greuther Fürth heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird OSN gegen SGF im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

