2. Bundesliga heute: Paderborn - Hertha LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der SC Paderborn 07 trifft heute um 18:30 Uhr auf Hertha BSC in einem Match, das aufgrund der jüngsten Leistungen beider Mannschaften für Aufsehen sorgen könnte. Die Berliner haben in den letzten vier Pflichtspielen gegen den SC Paderborn triumphiert, eine beeindruckende Siegesserie, die sie sicherlich fortsetzen möchten. Paderborn hingegen hat gegen keinen anderen aktuellen Zweitligisten eine solche lange Pflichtspiel-Niederlagenserie wie gegen die Hertha, was die Herausforderung für das heutige Spiel noch größer macht. Der letzte Sieg der Paderborner gegen die Hertha liegt bereits seit November 2014 zurück.

Star-Spieler und aktuelle Form

Hertha kann sich auf die beeindruckende Form von Stürmer Haris Tabakovic verlassen, der in seinen letzten vier Zweitliga-Einsätzen sechs Tore erzielt hat und mit insgesamt 17 Saisontoren Top-Torschütze der 2. Liga ist. Allerdings erzielte Tabakovic die Mehrheit seiner Tore in Heimspielen. Paderborn hingegen ist seit vier Zweitliga-Partien sieglos, die längste Sieglos-Serie des SCP in dieser Saison. Zudem gewann Paderborn keines seiner vergangenen drei Zweitliga-Heimspiele. Hertha verlor nur eines seiner letzten sieben Zweitliga-Spiele, steht jedoch nach 27 Partien bei 38 Punkten, eine Zwischenbilanz, mit der noch nie ein Team am Saisonende in die Bundesliga aufgestiegen ist.

Ausfälle und Statistiken

Beide Teams müssen auf wichtige Spieler verzichten. Adriano Grimaldi, der die letzten beiden Zweitliga-Tore für Paderborn erzielte, ist aufgrund einer Gelb-Roten Karte gesperrt. Für Hertha wird Marten Winkler fehlen, der aufgrund seiner 5. Gelben Karte gesperrt ist. Interessant ist auch, dass Hertha in dieser Zweitliga-Saison die meisten Tore in der ersten Halbzeit und die meisten Tore in der Viertelstunde vor der Pause erzielte, während Paderborn in den 15 Minuten vor dem Seitenwechsel bereits 13 Gegentore kassierte, mehr als jedes andere Team. Hertha kassierte in jedem der letzten vier Zweitliga-Partien mindestens zwei Gegentreffer und wahrte in keiner der letzten zehn Partien eine Weiße Weste. Paderborn hingegen holte bereits 14 Punkte nach Rückstand in dieser Zweitliga-Saison, ein geteilter Ligabestwert.

Wird SC Paderborn 07 gegen Hertha BSC heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird SCP gegen BSC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SC Paderborn 07 gegen Hertha BSC im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SC Paderborn 07 gegen Hertha BSC im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.