2. Bundesliga heute: Rostock - Wiesbaden LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Freitag steht um 18:30 Uhr ein spannendes Match in der 2. Bundesliga an: Der FC Hansa Rostock trifft auf den SV Wehen Wiesbaden. Die Bilanz der letzten Spiele spricht dabei nicht unbedingt für die Gastgeber aus Rostock. Seit vier Pflichtspielen sind sie gegen Wiesbaden sieglos und kassierten dabei drei Niederlagen. Trainer Markus Kauczinski von Wehen Wiesbaden hat gegen Rostock noch nie verloren. Allerdings sind beide Teams in der aktuellen Rückrunde nicht besonders erfolgreich. Mit nur neun Punkten ist Wiesbaden das schwächste Team der Rückrunde, Rostock liegt mit elf Punkten nur knapp davor.

Offensivschwäche beider Teams

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Beide Teams haben Probleme in der Offensive. Hansa Rostock stellt mit nur 24 Toren die schwächste Offensive der Liga, Wiesbaden ist mit 30 Toren nur unwesentlich besser. Zudem blieb Wiesbaden zuletzt in zwei Spielen in Folge torlos, Rostock sogar in elf Spielen dieser Saison. Beide Teams unterboten ihren Expected-Goals-Wert deutlich, Rostock um acht Tore, Wiesbaden um 7,3 Tore. Zudem gaben beide Teams nach hohen Ballgewinnen die wenigsten Schüsse ab.

Zweikampfquote und Trainerbilanz

Auch in den Zweikämpfen hat Rostock die schwächste Quote der Liga und gewinnt nur 46,5% seiner Duelle. Wiesbaden ist hier mit 52,0% deutlich besser aufgestellt. Ein Hoffnungsschimmer für Rostock könnte die Bilanz seines Trainers Mersad Selimbegovic sein. Er verlor keines seiner letzten sechs Zweitliga-Duelle gegen einen Aufsteiger. In Heimspielen kassierte er in zwölf Duellen nur eine einzige Niederlage gegen einen Aufsteiger. Es bleibt also abzuwarten, ob diese Statistik auch nach dem Spiel gegen Wiesbaden Bestand hat.

