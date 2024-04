2. Bundesliga heute: Schalke - Nürnberg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Das Flutlichtspiel der 2. Bundesliga am Samstagabend verspricht eine spannende Begegnung: Der FC Schalke 04 trifft auf den 1. FC Nürnberg. Beide Teams haben in der jüngsten Vergangenheit nicht ihre beste Form gezeigt. Schalke ist seit vier Spielen ohne Sieg, während Nürnberg aus den letzten drei Spielen nur einen Punkt holen konnte. Die Königsblauen haben jedoch eine beeindruckende Bilanz gegen die Franken: Seit einem 3:0-Heimsieg in der Bundesliga im März 2013 hat Nürnberg keines von acht Pflichtspielen gegen Schalke gewonnen. In Gelsenkirchen ist der Club sogar seit über 30 Jahren sieglos.

Personelle Situation und Formkurve

Nürnberg muss auf Joseph Hungbo verzichten, der nach seiner Gelb-Roten Karte gegen Kiel gesperrt ist. Es war Nürnbergs sechster Platzverweis in dieser Zweitligasaison – ein geteilter Ligahöchstwert. Schalke ist seit vier Zweitligaspielen sieglos, in dieser Saison nie länger. Die Franken mussten unter Cristian Fiel nur vom 19. bis 23. Spieltag länger auf einen Sieg warten. Von den letzten zehn Partien gewann der FCN nur zwei, kein Team in der 2. Liga in diesem Zeitraum weniger.

Statistiken und Rekorde

Trotz der aktuellen Formschwäche hat Schalke eine starke Heimbilanz: Sie sind seit fünf Zweitliga-Heimspielen ungeschlagen und holten aus den 14 Heimspielen dieser Saison 24 Punkte. Nürnberg könnte erstmals in dieser Zweitligasaison drei Gastspiele in Folge ungeschlagen überstehen. Beide Teams haben in dieser Saison bereits in vier Spielen mindestens vier Gegentore kassiert. Nürnberg und Schalke sind in dieser Zweitligasaison die Teams mit den meisten Toren durch Teenager. Während beim Club aber nur Can Uzun als Teenager traf, hat Schalke gleich drei Teenager-Torschützen. Beide Teams kassierten in dieser Zweitligasaison die meisten Gegentore in der Schlussviertelstunde. Es bleibt abzuwarten, ob diese Statistik im anstehenden Spiel eine Rolle spielen wird.

Wird FC Schalke 04 gegen 1. FC Nürnberg heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel kann live auf unserem TV-Sender SPORT1 verfolgt werden.

2. Liga heute: Wo wird S04 gegen FCN im TV & Stream übertragen?

Neben der Übertragung im Free-TV auf SPORT1, kann das auch Spiel im SPORT1-Livestream oder mit der SPORT1-App live verfolgt werden.

