2. Bundesliga heute: St. Pauli - Elversberg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der FC St. Pauli empfängt am heutigen Sonntag den Zweitliga-Neuling SV Elversberg am Millerntor. Es ist das dritte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften, wobei die bisherige Bilanz ausgeglichen ist: Ein Sieg für Elversberg im DFB-Pokal 2020/21 und ein Sieg für St. Pauli in der Hinrunde der aktuellen Saison. Die Kiezkicker haben bereits sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang und sind das einzige Team, das zu Hause noch ungeschlagen ist. Elversberg hingegen ist seit drei Spielen sieglos und konnte in den letzten sechs Partien nur einen Sieg einfahren.

St. Paulis Heimstärke gegen Elversbergs Auswärtsschwäche

St. Pauli hat in der laufenden Saison eine beeindruckende Heimserie hingelegt und ist saisonübergreifend seit 17 Heimspielen ungeschlagen. Dies ist die längste Heimserie der Kiezkicker in der 2. Liga seit den Jahren 1994 bis 1998. Auf der anderen Seite hat Elversberg in den letzten drei Ligaspielen kein Tor erzielt und nur in einem der letzten sechs Spiele getroffen. Die Mannschaft aus dem Saarland ist also auf der Suche nach ihrer Offensivform, während St. Pauli zu Hause eine Macht ist.

Schlüsselspieler im Fokus

Ein Schlüsselduell könnte das der beiden Torhüter werden. St. Paulis Schlussmann Nikola Vasilj hat in der laufenden Saison bereits fünf Fehler gemacht, die zu Gegentoren führten, befindet sich aber mit 64,6% gehaltenen Bällen im Liga-Mittelfeld. Auf der anderen Seite steht Nicolas Kristof, der mit einer Quote von 65,5% gehaltenen Bällen direkt hinter Vasilj liegt. Ein weiterer Faktor könnte der Ausfall von St. Paulis Hauke Wahl sein, der dem Tabellenführer aufgrund einer Gelb-Rot-Sperre fehlt. Der 28 Jahre alte Innenverteidiger stand seit dem 2. Spieltag in jedem Spiel in der Startelf und ist ein wichtiger Bestandteil von St. Paulis Defensive. In der Offensive glänzt St. Paulis Marcel Hartel, dessen 25 Scorerpunkte (15 Tore, zehn Assists) aktueller Ligabestwert und eingestellter Vereinsrekord sind. Es bleibt abzuwarten, ob er seine beeindruckende Form auch gegen Elversberg fortsetzen kann.

Wird FC St. Pauli gegen SV 07 Elversberg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird STP gegen ELV im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

