2. Liga: Fortuna-Serie hält - Pokalfinalist FCK in Not

Fortuna Düsseldorf greift mit einer Siegesserie in den Kampf um den direkten Bundesliga-Aufstieg ein - der Pokalfinalist 1. FC Kaiserslautern hingegen bleibt in höchster Abstiegsnot. Die Fortuna feierte beim 1:0 (0:0) gegen die SpVgg Greuther Fürth am Samstag den sechsten Dreier in Folge rückte bis auf zwei Punkte an den Tabellenzweiten FC St. Pauli heran. Der FCK verspielte beim 1:1 (1:0) gegen den SV Wehen Wiesbaden einen möglichen Befreiungsschlag auf bittere Weise.