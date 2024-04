"Andere Taktgeber": Stindl gespannt auf Zeit nach Karriere

Neben elf Länderspielen brachte es Stindl auf 376 Partien in der Bundesliga. Nach acht Jahren bei Borussia Mönchengladbach war er im vergangenen Sommer zum KSC zurückgekehrt. Der Kontakt zu den Ex-Mitspielern ist aber offenbar nie abgerissen. "Als ich meinen ehemaligen Gladbacher Jungs in unserer WhatsApp-Gruppe mitgeteilt habe, dass es im Sommer vorbei ist, musste ich mich echt zurückhalten, damit ich nicht in Tränen ausbreche", berichtete der 35-Jährige. Der Weg zur Entscheidung sei aber "rational" verlaufen.