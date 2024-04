Aufreger in der Nachspielzeit: "Dicke Eier bewiesen"

Die letzte Szene des Spiels sorgte für die größte Aufregung. Nachdem Schiedsrichter Harm Osmers in der Nachspielzeit den Foulelfmeter für Schalke 04 nach Videobeweis zurückgenommen hatte, kochten die Emotionen über. "Es ist kein klarer Fehler, daher muss es ein Elfmeter sein", schimpfte Trainer Karel Geraerts nach dem 1:1 (0:0) gegen den Aufstiegsaspiranten Fortuna Düsseldorf bei Sport1.

Gästetorwart Florian Kastenmeier gab zu: "Wir haben meiner Meinung nach Glück gehabt." Osmers hatte zunächst auf ein Foul von Joshua Quarshie am Schalker Jungstar Assan Ouedraogo entschieden und dem Düsseldorfer die Gelb-Rote Karte gezeigt (90.+5). Dann schaltete sich der Kölner Keller ein, der Schiedsrichter schaute sich die Szene noch einmal am Monitor an und entschied: Kommando zurück - kein Elfer, kein Platzverweis. "Er hat dicke Eier bewiesen, da rauszugehen und den vor der Kulisse zurückzunehmen", meinte Kastenmeier.