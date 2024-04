Augsburg feiert, Union erschüttert: "Es geht um Existenz"

Das Gesicht von Jess Thorup sagte alles. Der Trainer des FC Augsburg lachte, als er seine Spieler umarmte, und er blickte sehr versonnen drein, als sie vor der Tribüne der treusten Fans gefeiert wurden. Schön anzusehen war es nicht, was seine Mannschaft und Gegner Union Berlin dem Publikum zuvor geboten hatten, aber was soll's: Das 2:0 (0:0) gegen die Eisernen lässt die Schwaben weiter von einer Teilnahme am Europapokal träumen.