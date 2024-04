Baumgart: Auch Unentschieden in Hamburg Niederlagen

Mit der Erwartungshaltung in Hamburg hat HSV-Trainer Steffen Baumgart so seine Schwierigkeiten. In der Hansestadt seien "Niederlagen und Unentschieden eine Niederlage", sagte der 52-Jährige dem Kölner Express. Gleichzeitig sei ein Sieg des Fußball-Zweitligisten "häufig nicht gut genug für einen Sieg". Dies kenne man schon aus Zeiten im Oberhaus. "Das Anspruchsdenken dieses Vereins und der Leute, die über ihn sprechen, scheint ein anderer zu sein als der normale Realismus."