Baumgart glaubt weiter an Aufstieg des HSV

Der HSV spielt im Saisonendspurt unter anderem gegen die Spitzenteams Kiel (20. April) und St. Pauli (3. Mai), kann also in den direkten Duellen näherkommen. "Für mich gibt es nichts Besseres, als hier beim HSV zu sein", sagte der frühere Trainer des 1. FC Köln, der seit Kindheitstagen HSV-Fan ist: "Da muss sich keiner Sorgen machen, außer man will mich nicht mehr. Ich will auf jeden Fall."