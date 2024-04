Baumgart plagen Personalsorgen

Trainer Steffen Baumgart vom Hamburger SV gibt sich vor dem wichtigen Heimspiel gegen den Pokalfinalisten 1. FC Kaiserslautern am Samstag (13.30 Uhr) gut gelaunt: „Ich bin gut drauf und habe Spaß an meiner Arbeit. Und da die Jungs sich an mich halten sollen, gehe ich davon aus, dass sie auch gut drauf sind.“