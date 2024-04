Kurioser Elfmeter-Patzer bei Nürnbergs Heimpleite

Es war die dritte Niederlage am Stück, der SCP hingegen durfte nach sechs erfolglosen Spielen wieder jubeln. Nürnberg hätte mit einem Sieg die Marke von 40 Zählern erreicht und sich wohl endgültig den Klassenerhalt gesichert. So blieb der Club jedoch in Schlagdistanz zu den Abstiegsrängen, die Verfolger könnten durch Siege am Wochenende aufschließen.