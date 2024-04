Geraerts vertraut Struktur auf dem Weg zum Klassenerhalt

Schalke-Coach Karel Geraerts verzichtet im Saison-Endspurt auf außergewöhnliche Trainings-Inhalte. „Es ist zu 70 bis 80 Prozent gleich verlaufen und wird auch dabei bleiben - ich glaube an Struktur“, sagte der Belgier am Freitag vor dem Duell gegen Hannover 96 am Sonntag (13.30 Uhr/Sky). Bei den Klubs herrscht Kontrastprogramm: 96 kämpft um den Aufstieg, Schalke gegen den Abstieg. Geraerts beteuerte, er tue alles, damit genau das nicht passiere.