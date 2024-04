Heile Klos? Dann gibt's Geld für den Hansa-Nachwuchs

Keine Randale, dann gibt‘s Geld für den Nachwuchs: Mit einer pfiffigen Spendenaktion appelliert ein Sponsor an die Fans von Hansa Rostock. Für jedes Dixi-Klo, das beim brisanten Spiel Rostocks am Abend (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) beim FC St. Pauli unbeschädigt bleibt, zahlt das für die Anlagen zuständige Unternehmen Otto Dörner 100 Euro an den Hansa-Nachwuchs.