Hertha-Schock! Profi angegriffen und mit Verletzungen im Krankenhaus

Hertha-Profi Aymen Barkok befindet sich nach einem tätlichen Angriff im Krankenhaus. Wie der Berliner Zweitligist am Montag mitteilte, wurde der Mittelfeldmann in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einem Berliner Lokal tätlich angegriffen und mit Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.