Hertha verspielt letzte Chance auf den Aufstieg

In der ersten Halbzeit traf Marc-Oliver Kempf per Kopf nach einer Ecke von Trainer-Sohn Palko Dardai zu Herthas Führung (13.). Enzo Leopold (90.+3) glich spät aus. Nach Herthas Führungstreffer entwickelte sich ein rasantes Spiel, wobei Hannover das bessere Team war. Bis zur Pause scheiterte 96 jedoch zweimal am Aluminium.