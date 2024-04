Zweitliga-Duo setzt Hamburger SV unter Druck

Holstein Kiel liegt weiter klar auf Aufstiegskurs. Die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp verdrängte durch das 4:0 (2:0) gegen den Tabellenletzten VfL Osnabrück den FC St. Pauli zumindest für einen Tag von der Spitze in der 2. Fußball-Bundesliga. Durch den fünften Sieg in Folge ohne Gegentor hat Kiel weiter sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.

{ "placeholderType": "MREC" }

Steven Skrzybski (9.), Philipp Sander (38.), Timo Becker (76.) und Alexander Bernhardsson (84.) erzielten die Tore des Favoriten. Osnabrück hat sechs Zähler Rückstand auf den Relegationsrang, fünf Spiele stehen noch aus. Kiel gab von Beginn den Ton an. Nach einer Balleroberung von Lewis Holtby sorgte Skrzybski für die frühe Führung. Skrzybski (14.) und Bernhardsson (17.) vergaben weitere gute Möglichkeiten, Sander machte es besser.

Nach dem Wechsel wurde Osnabrück etwas stärker, gefährlich wurde der Tabellenletzte aber nur selten. Kiel kontrollierte meist die Begegnung - und baute die Führung noch weiter aus.

Auch Düsseldorf baut Polster auf HSV aus

Außerdem hat sich Fortuna Düsseldorf auf dem Relegationsplatz festgekrallt. Die Rheinländer feierten durch ein 2:0 (1:0) nach langer Überzahl beim SV Wehen Wiesbaden den fünften Liga-Sieg in Folge und bauten ihren Vorsprung auf den Hamburger SV (48) auf vorerst vier Zähler aus. Der HSV tritt am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Magdeburg an.

{ "placeholderType": "MREC" }

Shinta Appelkamp (13.) und Isak Johannesson (64.) trafen für die Gäste, die von einer umstrittenen Roten Karte gegen Hyunju Lee (35.) profitierten. Aufsteiger Wiesbaden (31) bleibt in Abstiegsgefahr. Düsseldorf startete in einer chancenarmen ersten Hälfte gnadenlos effizient. Appelkamp brachte das Team von Trainer Daniel Thioune mit dem ersten Abschluss der Partie in Führung.

Dann trat Lee bei einen Foul Fortunas Yannik Engelhardt von hinten in die Wade, Schiedsrichter Timo Gerach entschied sich für den Platzverweis. Sehr zum Unmut von Wiesbadens Coach Markus Kauczinski, der wegen Meckerns die Gelbe Karte sah. In Überzahl gab Düsseldorf erst recht den Ton an, nach toller Vorarbeit von Appelkamp erhöhte Johannesson.

KSC setzt Serie fort

Im dritten Samstagsspiel hat der Karlsruher SC fortgesetzt. Zwar verpassten die Badener beim SC Paderborn durch ein 1:1 (1:1) zwar einen Dreier, blieben aber zum vierten Mal nacheinander unbesiegt.

Der KSC rangiert dadurch in der Tabelle mit 43 Punkten auf Rang sieben. Paderborn steht auf dem neunten Platz und wartet seit nunmehr sechs Spielen auf ein Erfolgserlebnis. In der Paderborner Arena traf Sirlord Conteh für das Heimteam (21.), beim KSC war Igor Matanovic erfolgreich (26.). Das 1:0 für die Hausherren wurde begünstigt durch einen missglückten Rettungsversuchs des Karlsruhers Leon Jensen. Der KSC antwortete in Person von Matanovic postwendend.

{ "placeholderType": "MREC" }

In der 35. Minute entschied Schiedsrichter Alexander Sather auf Handelfmeter für Paderborn, nahm die Entscheidung nach Videobeweis aber zurück. In der zweiten Hälfte ließen beide Teams die Effizienz vermissen, es blieb beim leistungsgerechten Remis.

-----