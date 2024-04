Nach Angriff: Operation und Zwangspause für Berlins Barkok

Nach einem tätlichen Angriff auf Aymen Barkok in einem Berliner Lokal muss Fußball-Zweitligist Hertha BSC für unbestimmte Zeit auf den Mittelfeldspieler verzichten. Der 25-Jährige musste nach dem Vorfall in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden und wurde dort laut Klubangaben bereits am Sonntag erfolgreich operiert.

"Wir wünschen dir gute Besserung und eine schnelle Genesung, Aymen! Wir denken an dich", schrieb Hertha am Montag bei X. Man habe von dem Vorfall am Sonntag "mit Entsetzen" erfahren. Barkok, Leihspieler vom FSV Mainz 05, hatte bei der Prügelei in einer Berliner Disco laut Medienberichten "mehrere Gesichtsfrakturen" erlitten.