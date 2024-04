Paderborn dreht Spiel gegen Elversberg

Der SC Paderborn hat in der 2. Fußball-Bundesliga den zweiten Sieg in Folge eingefahren. Die Ostwestfalen gewannen ihr Heimspiel gegen die SV Elversberg am Samstagnachmittag mit 3:1 (0:0). Die Saarländer gingen damit erstmals seit drei Partien wieder als Verlierer vom Feld.