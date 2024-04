Schalke: Ex-Nationalspieler Younes trainiert bei der U23

Beim Training der Regionalliga-Mannschaft des Fußball-Zweitligisten Schalke 04 sammelt sich immer mehr Prominenz. Neben den aus dem Profikader gestrichenen Dominick Drexler und Timo Baumgartl kickte bei der Übungseinheit am Mittwoch auch Ex-Nationalspieler Amin Younes mit. Der 30-Jährige, der zwischen 2017 und 2021 acht A-Länderspiele bestritt, ist seit seinem letzten Engagement in Saudi-Arabien vereinslos und will sich in Gelsenkirchen fit halten.